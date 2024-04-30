4名歹徒遭送辦。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

警方起出做案工具。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉1處民宅，日前遭4名蒙面歹徒持槍闖入，搶走張姓被害人1條黃金項鍊及100萬元現金，並造成張男頭部受傷。警方獲報循線追查，分別在彰化市、台中市將4名歹徒全數拘捕到案，全案依加重強盜罪、妨害自由等罪嫌，30日移送苗栗地方檢察署偵辦並聲請羈押。

根據警方調查，案發當時，50歲張姓男子與52歲羅姓男子，在46歲鄭姓男子銅鑼家中，疑因債務問題談判，羅男見談判破裂，夥同埋伏在外的39歲黃男、48歲周男、46歲楊男與41歲蔡男闖入民宅行搶，過頭中造成張男頭部受挫。

黃男4人頭戴頭套持槍入內行搶，搶走張男的1條黃金項鍊及100萬元現金後逃逸。苗栗警分局本月26日清晨接獲報案後，立即組成專案小組，並報請苗栗地方檢察署恭股檢察官蔡明峰指揮偵辦。

警方經擴大調閱監視器，發現涉案車輛使用他車號牌，並逃逸到台中地區，苗栗警方立即通報台中市警察局清水分局協助，順利於4月28、29日，分別在彰化市及台中市梧棲區一帶將4名共犯全數拘捕到案，並取出作案用空氣手槍及頭套等證物，全案依法送辦。

苗栗警察分局提醒民眾，屋內、個人身上勿留存大筆現金，防人之心不可無，才能守護自身的財產安全，警方同時呼籲民眾，切莫心存僥倖藉機犯案，警方維護治安的決心絕不容挑戰，民眾如發現可疑人、事、物時，請提供情報或立即撥打110電話向警方報案，共同維護轄區治安。