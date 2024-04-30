高雄一名擁有碩士學歷的歐陽姓男子於去年5月以手機強行拍攝一名女子阿方（化名）的裙底風光，阿方不甘被冒犯提告。雖然男子主張罹患身心症，但橋頭地院法官認為他沒有積極治療，不給予緩刑，審理後依犯無故攝錄他人性影像罪，處徒刑5月，可易科罰金。可上訴。

從事業務工作的歐陽姓男子是偷拍累犯，他於去年5月3日晚間在左營一處大樓的地下停車場，未經阿方的同意，竟然以左手拉住女子的裙子，並以右手持手機深入女子的裙底下方拍攝女子的裙底與隱私部位。阿方之後要求男子刪除照片並報警，橋頭地檢署訊後提起公訴。

此男子到案坦承犯行，也願意賠償阿方，但阿方不想見到此男，因此兩人未達到和解。男子雖然主張罹患身心障礙，並說有到醫院就醫。但法院調查後發現，男子並沒有依照身心科診所醫師的囑託積極治療，只有於案發後看診兩次包含去年12月與今年3月紀錄。

法官認為男子的犯後態度心存僥倖，難謂良好，審理後依犯無故攝錄他人性影像罪，處男子徒刑5月，可易科罰金。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。