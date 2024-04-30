台南市正副議長賄選案10名被告，一審全被判無罪引發外界譁然。資深社會記者林裕豐直言是「司法奇蹟」！他說，檢方監聽抓到邱莉莉跟郭再欽有犯意聯絡，卻被法院因違反《通訊監察法》駁掉；且檢方認為議員李鎮國把另位議員方一峰請上車脅迫手法，法院卻認為方一峰沒報警，代表「沒有心生畏懼」，最後，檢方起訴書寫的洋洋灑灑的內容，全遭法院無視。

台南議長賄選案10名被告，一審全被判無罪，台南地院刑一庭長莊政達29日列舉4大理由，強調檢察官並未提出具體、特定內容，足以證明邱莉莉等人有賄選、恐嚇情事；此外，邱莉莉經民進黨提名參選議長後，與被告等人聯繫掌握選舉情資的舉動也屬正常且無不法，難以作為對邱莉莉等人不利的認定。

資深社會記者、媒體人林裕豐昨在政論節目《關鍵時刻》表示，這次是見證了歷史奇蹟，當六都地檢署都敢去羈押、起訴好幾個被告，且辦了一年多，最後卻全部都判無罪，這在過去來講完全無法相信；羈押一群人最後卻判不了罪，這在過去是要冤獄賠償。

林裕豐指出，檢察官起訴書的源頭是抓到邱莉莉跟郭再欽有通聯、有犯意的聯絡，但這被法院駁掉，說檢方違反《通訊監察法》，監聽時沒有告訴人家、結束後沒有補正資料，「立案的源頭沒有了」。他說，這真的很神奇，但掛線不就就是法院准的東西嗎？「話都是你在說，神也是你、鬼也是你。」

林裕豐也提到，國民黨台南市議員李鎮國被人「比7」威脅，還說理要買房子郭再欽可以幫忙打八折，這被視為是起訴的重要理由，但因郭再欽等人全部都否認，現在全都不算數；而台南市議員方一峰在議長選舉前被人「請上車」、要求不能投給郭信良；事後，方一峰乾脆住到議會、要妻子回娘家，檢察官認為此為暴力、脅迫的賄選手法，但法官卻認為方一峰沒有心生恐懼，因為下車後走路兩分鐘路程就有派出所，方卻沒有去報警，還先去與妻子吃飯，代表林沒有心生畏懼、心情穩定。

林裕豐表示，最神奇的是，彼此之間的通聯都被抓到，但這些嫌犯都說沒有甚麼犯意聯絡，都是消遣的場面話，「這起案件讓我們見證到司法界的歷史奇蹟。」