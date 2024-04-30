2019年反送中運動之後，台灣成為不少香港人的棲身之地。近幾年，不時傳出港人申請定居受阻案例，使政府的港人政策獲得褒貶不一的評價。新政府即將上任之際，本報採訪曾經或即將申請在台定居的三位港人，他們對留台仍抱希望，但不約而同期盼能明確規範申請定居條件，降低申請者的不確定性。

港澳學生讀書移民台灣，有HF169與HF171兩大途徑。根據HF169，畢業後返港兩年工作、再返台居住一年，即有資格提出定居申請；‎HF171則是畢業後須留台工作五年。

目前在台工作的港人陳小姐，未來也有意依據HF169申請定居，但她還在「摸索」標準當中，也不確定往後政策是否放寬或收緊。她憂心，HF169審查機制出現很多隱藏條件，如符合法律所定資格的港人，仍不斷被要求補交文件，甚至被拒絕。她形容這些額外原因與條件讓人「捉摸不定」，疑惑該如何才能成功申請定居。

正在台灣就讀碩士班的陳漢光，來台將屆滿十年，曾兩次依HF169申請定居未果。他希望，政府不要過於嚴苛，若申請條件已經滿足，就別再將案件送至聯審會，或以法條未明定的理由阻擋、變動門檻，例如怕港人拿到身分證後馬上離台等。

成功申請定居台灣、從事資訊業的港人余浩瞬，曾經面臨許多碰壁與彎路。他站在當事者的角度建議，HF171相對於HF169困難太多，站在攬才的角度而言，他建議可以縮短HF171的工作年限，畢竟五年時間對於港人仍有太多變數。

對於新政府的港澳政策，陳漢光希望，新總統能寬容一點，實行民進黨當初的承諾，真正照顧港人。他直言，許多港人因相信「撐香港」而放棄在港房產與工作並來台，近年卻聽到太多失敗案例，「我覺得蔡英文有點對不起他們」。

陳小姐則認為，新政府要明確規定，有哪些條件是希望港人達到的，讓申請者有一個明確的目標去達成，而非達到起初設定的要求之後卻遭拒，同時申請者也沒有機制可以反駁或上訴。

余浩瞬也提及，台灣法規的明確性不足，如何解讀常是以當下去認定，有改進空間。他說明，不同港人分享的都是過去經驗，實際上相關規範時刻在變化，後續申請者可能難以依循。

陳漢光指出，許多港人學經歷都不錯，但在找工作時往往因非本國籍人士身份而被刷掉，即便申請薪水不高的職位也石沉大海。政府要求先工作才能申請身份證，但現實是，港人因無身份證而很難找工作。

陳小姐另提及，多次聽聞有港人遭到家訪，官員甚至在家中拍照，儘管理由是確認居住地，卻有點侵犯隱私權、遭到冒犯；如果去公司調查，老闆也會對員工貼上標籤，感覺「很像犯人」。她希望相關做法能有所改進。

儘管港人政策有改善空間，余浩瞬仍鼓勵有意留台的港澳學生，要向企業凸顯自己的優勢與不可取代性，「不要怕、先做」，等時機點到了就會成功；港人也要思考如何貢獻台灣，在台港人不多，「沙子雖然很少，但慢慢堆出來就是一座海灘」。