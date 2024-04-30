全大運10選手吃飯店早餐就醫 台中食安處疑「這食物」釀禍

2024年全國大學運動會29日爆出選手疑似食物中毒事件，10名擊劍隊選手28日在中區1家飯店用完早餐後，陸續出現腹痛、腹瀉情況，台中市食安處長傅瓊慧指出，9名就醫選手皆已出院，中市啟動調查，疑似生菜沙拉有問題，相關人體及食餘檢體皆已送驗，結果在2周後出爐，如認定是食物中毒，將移司法偵辦。

傅瓊慧指出，昨天（29日）上午先有2名選手到澄清醫院平等院區就醫，下午4點又有7名選手到中國醫藥大學附設醫院就醫，症狀都是發燒、嘔吐、腹痛以及腹瀉，食安處接獲醫院通報後立即啟動調查，一共10人有症狀，9人就醫，經治療都已出院回到飯店休息。

據悉，該劍擊隊為北部1所大學1行28人，預計投宿到30日，在28日用完飯店自助早餐後，就開始有人出現腹瀉等症狀，經調查，所有有症狀的人都有吃生菜沙拉，食安處也將食餘檢體送驗，預計食材、環境以及人員檢體會在2周後出爐，目前也已要求業者停止供餐2日，飯店亦將請環保公司做廚房清消。