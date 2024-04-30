新政府即將就定位，未來的港人來台定居政策備受關注。中華港澳之友協會會長鄭文燦表示，台灣是個友善、包容環境，適合永續深耕和生活發展；不管先來後到，都歡迎所有港澳同學和這塊土地共榮成長。

中華港澳之友協會日前舉辦「港澳學生留台就業創業座談會」，秘書長張仕賢表示，台灣政府政策和職場環境都是歡迎、鼓勵在台讀書的港澳同學畢業後留台發展，港澳生因成長環境故在語言和國際化上，有更多先天優勢，這同時也是台灣企業對之爭取的關鍵因素與下一階段人才缺口的重要填補。

伴隨畢業季即將到臨，張仕賢認為港澳同學除了主動了解政策法規及企業主聘僱思維，更應隨時自我充實和準備待發，將人助自助精神發揮極致。張仕賢並轉達中華港澳之友協會會長鄭文燦的勉勵致意：「台灣是個友善、包容環境，適合永續深耕和生活發展；不管先來後到，都歡迎所有港澳同學和這塊土地共榮成長。」

至於港澳學生擔心政府會否因情勢對部分移居台灣申請案審查更嚴，陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟於會上表達未盡然，但強調政府主要是保護台灣自由民主與經濟發展的角度來出發，所以相關機關在審查過程中會多些留意與嚴謹，但並非在大陸出生的港澳人士就會被擋。

魏淑娟指出，希望熱愛台灣、欲留台發展的每位港澳學生，都能獲得自己期待的收入與工作，可在台灣自立自主，這是一些申請案審查時的主要考量。她建議港澳同學，不管就業或創業，都要幫自己人生做好規劃。