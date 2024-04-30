全球約有9成的稀土在大陸提煉，大陸掌握著絕大部分的稀土供應鏈，讓其他大國十分擔憂，急於建立自己的供應鏈，日媒指出，大陸的稀土礦商和精煉商營收和利潤持續下降。

大陸稀土資源科技有限公司近日公布財報，2023年全年營收下滑5.4%，淨利潤下跌45.7%。今年第一季營收減少81.9%、淨損2.89億人民幣，相比之下，去年同期淨利高達1.09億人民幣。

其他公司方面，大陸產量最大的北方稀土（集團）高科技公司全年淨利年減60%；廈門鎢業全年收入亦下降26.7%，利潤減少64.8%。

上述這幾家公司揭露的報告，將業績下滑歸咎於稀土市場「供需結構差異的影響」等原因。

大陸目前是全球最大的稀土礦產生產國，根據美國地質調查局數據，2023年大陸產量為24萬噸，約占全球產量的2/3，美國則是第二大生產國，第三大是緬甸，每個國家的產量，在過去一年中都增加逾兩倍。

報導指出，大陸對稀土產業的關注增強了國內業者的實力，卻也刺激其他國家致力於發展自己的供應鏈，已衝擊到大陸業者的營收，相關影響正在顯現。