本次中華電榮獲台灣「最佳ESG承諾(Most Committed to ESG)」銀獎，亦獲評為台灣跨產業「最佳投資人關係(Best Investor Relations)」銅獎。董事長郭水義表示，本次獲獎是對中華電所有同仁努力耕耘的一大肯定，未來將持續落實永續及數位雙軸轉型，為客戶、策略夥伴、股東及員工創造價值，致力於達成為利益關係人創造價值的使命，邁向「成為永續發展為基礎的國際標竿企業」之願景。同時，中華電積極實踐區域數位平權，並以成為「數位生態系統協創者的領導品牌」為願景，持續以科技力帶動全民升級。此外，中華電信視員工為公司最重要的資產，致力於打造幸福企業，實施五大福利措施提升員工薪津待遇及晉升管道。

遠傳榮獲FinanceAsia「最佳中型企業」大獎，總經理井琪亦榮獲台灣年度「最佳CEO」（Best CEO）銅獎。遠傳總座井琪表示，很榮幸獲得《亞洲金融雜誌》來自全球財經專家的肯定，讓遠傳能夠再度脫穎而出，並且蟬聯台灣年度最佳CEO、最佳企業的殊榮，在徐旭東董事長的全力支持，以及遠傳經營團隊與全體同仁共同努力，遠傳持續將ESG融入營運，以科技力推動永續，致力創造對環境、經濟及社會的最大貢獻，朝向「生活有遠傳、溝通無距離、人生更豐富、地球更永續」的願景邁進。