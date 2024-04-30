德國Techtextil產業用紡織品展，為全球規模最大的產業用紡織品展，每兩年一次在法蘭克福舉辦，是產業用紡織品最重要的展示及交易平臺。本屆共有來自臺灣、德國、義大利、法國、瑞士、英國、中國大陸、美國、比利時、西班牙、土耳其等53國1,700餘家參展商展出包含工業用、車用、建築用、防護用及功能衣著用等產業用紡織品。本展同期同地另有縫製機械展Texprocess，雙展共吸引約3萬4千人次入場參觀。

為提升臺灣展團參展效益，紡拓會執行之「紡織品整合行銷與商機開發計畫」於本展設立臺灣館精選紡織品聯合推廣專區，將臺灣紡織業者之百餘項產品以Clothtech & Sporttech、Medtech & Protech、Accessories & Yarns、Ecology等四大主題展出，產品以符合永續主題之產業用紡織品為主，凸顯我業者堅強紡織研發實力與創新優勢，有效協助臺灣館參展廠商進行推廣，吸引如德國醫療級運動護具品牌Bauerfeind、英國工作服飾品牌Alsico、美國戶外服飾品牌Deckers Brands、瑞士頂級戶外運動用具品牌Exped，以及芬蘭安全護具品牌ejendals等國際品牌買主到場參觀，並對聯合推廣專區的導引效果讚譽有加。