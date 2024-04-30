虛擬幣交易所「ACE王牌交易所」勾結詐團，前、後任負責人潘奕彰、律師王晨桓與詐銷首腦林耿宏獲利22億元，上周起訴32人，14名羈押被告移審，台北地院昨天漏夜審理，今天凌晨裁定主嫌林耿宏等5人羈押不禁見，王晨桓等9人交保，王400萬元交保金額最高。

偵查中羈押禁見的被告是林耿宏、潘奕彰、王晨桓、集團帳房林耿漢、控股作手林婉榆、IMBA直銷團隊理事長林若蕎、IMBA行政人員林敬智、IMBA分會長劉宇恒、IMBA分會長王淑瑩、IMBA分會長吳誌軒、交易所主管高偉倫、交易所執行長張爾杰、負責藏匿人犯的宜蘭蓮池精舍住持林淑芬與謝詩瑩母女14人。

昨天14人移審，裁定羈押不禁見的有林耿宏、潘奕彰、林若蕎、林耿漢、林敬智；獲交保被告及其交保金額是王晨桓以400萬元交保、林淑芬以80萬元交保、謝詩瑩以60萬元交保、高偉倫、張爾杰、林婉榆各100萬元交保，劉宇恒、王淑瑩、吳誌軒各以20萬元交保。

起訴指出，該詐團將成本低廉的MOCT、CSO、FITC、NFTC及BNAT幣，自2019年起以編寫不實投資白皮書，藉王牌、ProEx交易所銷售；成立IMBA直銷團隊推銷，並在網路媒體發假新聞、操縱幣價等手段誆騙1200人近8億元。

林耿宏要手下將騙來的現金，分批搬運藏匿雙北市，將1億多元給林淑芬作為蓮池精舍房地購入、營運費；將4300萬元給王晨桓，其中2600萬為王牌交易所增資款，另1700萬投資曼谷建業法務事務所，4740萬給前「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南隱匿。

王晨桓以「軍師」角色教導林耿宏修改白皮書，安排虛擬幣兌換實體商品服務，上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，並指派律師取得卷證資料洩漏給詐團，王也將其新店中正路房屋供遭通緝的林耿宏躲藏。

此外，王晨桓2019年擔任苗栗某茶葉公司法律顧問，發現何姓負責人懷疑遭監控，佯稱可代以高價聘請專業人士解決、「是縣政府叛徒借車來刺探」、「已擊落低軌衛星」、「據報打下一架無人機」、「美國人複驗，黑車有問題」等話術進行詐騙，估計王自2020至今年1月共騙得7227萬餘元。

全案共扣得現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元、市值4億的虛擬幣及賓士轎車、麥拉倫跑車各1輛。