李男被帶回保護管束時，身上掉出3包咖啡包。（警方提供／邱立雅竹市傳真）

毒蟲爬民宅行竊卡雨棚 摔下落跑被逮掉出3包毒品(邱立雅翻攝)

新竹李姓男子吸毒後行為不理性，徒手攀爬民宅準備入室行竊，但因神智不清卡在2樓遮雨棚進進出出，熱心民眾誤以為李男要跳樓，報警求援，此時李男已重心不穩跌落馬路上逃逸。警方獲報後調閱監視器比對，迅速鎖定為轄內治安顧慮人口，在附近發現閒晃的李男，帶回保護管束。

北門派出所近日接獲報民眾報案，表示有不明人士準備跳樓，警方趕到現場查證後，發現是嫌疑人攀爬房屋2樓遮雨棚，準備入室行竊，因動作太明顯，路人發現趕緊報案。只見李男有如蜘蛛人從2樓徒手攀抓遮雨棚懸空擺盪，重心不穩不慎跌落在路上後立即逃逸。

警方隨即循線擴大追查並積極比對後，確認嫌疑人衣著、特徵及逃逸方向，同時由影像中辨認出嫌疑人應為轄內治安顧慮人口，隨即在附近巷弄發現嫌疑人閒晃。

經員警到場盤查，發現李姓嫌疑人語無倫次且神智不清，並且對於從2樓遮雨棚跳到路面情事均恍神無法交待清楚，幸好李姓嫌疑人在跳樓時沒有受傷，但是語無倫次且神智不清也讓警方感到懷疑。另將李嫌帶返所保護管束時，嫌犯口袋中突掉出毒品咖啡包3包，員警即依違反毒品危害防制條例逮捕法辦。