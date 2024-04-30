去年代表國民黨參選副總統的中廣董事長趙少康，不滿前海軍顧問郭璽指稱他曾私吞台北市長競選結餘款3億元，遭前新黨主席王建煊讉責後退出新黨，控告郭違反《總統副總統選罷法》，郭則反控趙違反《選罷法》，台北地檢署30日偵結，依據王建煊曾在網路節目上回應趙捲款退黨一事，表示「不能說有或沒有」，另趙提告是出於自衛自辯，認為趙、郭2人均罪嫌不足，將2人均不起訴處分。

郭璽去年12月7日在網路政論節目上，稱趙少康1994年曾私吞台北市長競選結餘款3億元，遭前新黨主席王建煊讉責後退出新黨，趙控告郭違反《總統副總統選罷法》意圖使人不當選罪及《刑法》加重誹謗罪。而郭也不甘示弱，反控趙違反《公職人員選罷法》意圖使人不當選罪及《刑法》加重誹謗罪。

檢方因王建煊曾於去年12月2日在Youtube頻道受訪時，回應趙是否捲款退黨一事時，提及「不能說他有或沒有」，難認郭有惡意詆毀，傳播不實事項意圖使人不當選犯意，且並非憑空捏造而全然無據之惡意攻訐，是針對公益事項進行評論，屬言論自由保護範圍，不起訴郭。

同樣的，檢方也認為，趙提告是出於自衛自辯，難認有惡意攻訐犯意，是針對公益事項進行評論，屬言論自由保護範圍，亦不起訴趙。