4月3日花蓮發生規模7.2強震後，至今餘震已破1300起，台南市安南區「普法道濟寺」近日貼出公告提醒，農曆5月中旬至9月間，地龍恐翻身，警告台東、北部有地震災劫，有傷亡之數，引發網友瘋傳。氣象署地震測報中心主任吳健富指出，地震預測技術目前尚未成熟，且台灣地震本來就很活躍，請民眾不要相信民間傳言，但還是要做好防震準備及應變。

台南普法道濟寺公告將舉辦消災法會，指出農曆5月中起至9月份有地龍翻身的災劫。（民俗專家廖大乙提供）

台南市安南區普法道濟寺，主祀濟公活佛，日前寺中貼出公告，告知信徒寺廟將舉辦消災法會，提到「因於農曆5月中起至9月份，龍脈翻轉、地龍翻身，台東部、北部皆有地震之災劫，有傷亡之數，寺中識得天機，因應防災，保護全國人民平安啟吉」。

吳健富表示，台灣位於板塊擠壓處，地震原本就很活躍，至於民間的傳言，地震預測技術目前尚未成熟，準確度還要努力，何時會有地震的傳言並不需要去傳播，甚至擔心受怕，請民眾不要相信，但平時還是做好防震準備。

不過，由於近期全台餘震不斷，因此普法道濟寺的公告曝光後，立即發網友瘋傳，擔心農曆5到9月會有地震災情。

對此，民俗專家廖大乙在臉書指出，濟公不藏私冒著被管訓百年風險洩天機廣傳有緣人，而農曆5月中旬至9月，約在端午後至重陽節之間，端午節是一年當中「至陽至剛」的日子，有逆轉運勢、招財的機會，重陽節則是敬老之日，當中「九」象徵著轉變、重新開始的意思，所以不用過度驚恐，還是有機會逆轉，未必會發生，但人民還是要有防災意識。

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