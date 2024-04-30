●外媒報導，哈瑪斯消息來源透露前往埃及開羅參加停火談判的哈瑪斯代表團已經離開，在返回卡達後將討論以色列提出的妥協條件。知情人士表示，以色列在分階段停火提議中所做出的讓步，包括接受哈瑪斯在第一階段釋放的以色列人質由40人減至33人，以及在停火的第二階段維持一段「持續冷靜期」（period of sustained calm），作為以色列對哈瑪斯要求永久停火的折衷辦法。消息指出，除非以色列又提出新要求，否則哈瑪斯認為目前的新提案「應該沒有太大問題」，並將在未來幾天給予回應。美國國務卿布林肯周一在訪問沙烏地阿拉伯時表示，他希望哈瑪斯能接受以色列所提出「非常慷慨」的停火提議。

●市場觀望周三發布的聯準會決議和周五發布的美國4月非農就業報告，周一美元回軟、金價小漲、美國債息回落。紐約期金收漲10.5美元或0.45%，報每盎司2357.7美元。美元指數一度跌0.45%，報105.46，跌破106大關。美國10年期公債殖利率曾跌6.2基點，報4.607%。

●日圓在貶破160兌一美元大關後隨即急速拉升，交易員認為這是日圓在貶至30多年來不曾見過的低價後，東京當局終於出手干預。日圓一度反彈上漲2.41%，報154.53兌一美元，漲破155大關。包括路透社、《華爾街日報》等媒體都報導日本當局開始買進日圓、賣出美元，以阻止日圓進一步走低。分析指出這可能意味著160兌一美元是日本當局的「新防線」，沒有比在周一日本公眾假期出手更好的時機，因為美元/日圓的流動性下降，日銀此時出手事半功倍很划算。

●在美國、埃及等各方積極斡旋下，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯重啟停火談判，使中東緊張局勢降溫，周一紐約期油收跌1.22美元或1.45%，報每桶82.63美元。倫敦布蘭特6月期油收跌1.1美元或1.23%，報每桶88.4美元。