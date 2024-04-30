大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會30日發布中國採購經理人指數（PMI）。其中，4月份製造業PMI為50.4％，連續兩個月位於擴張期。不過，主要原材料購進價格指數升至54.0％，顯示製造業企業成本壓力有所增加。

大陸4月份製造業採購經理人指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.4％、51.2％和51.7％，比上月下降0.4、1.8和1.0個百分點，三大指數繼續保持在擴張期，大陸經濟景氣水準總體延續擴張。

製造業PMI方面，大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，企業生產繼續加快。生產指數為52.9％，比上月上升0.7個百分點，為2023年4月份以來最高，製造業企業生產擴張有所加快。

其次，市場需求保持擴張。新訂單指數為51.1％，比上月下降1.9個百分點，仍位於擴張期，製造業市場需求繼續恢復。從外需情況看，新出口訂單指數為50.6％，比上月下降0.7個百分點，但繼續保持擴張。

另外，市場預期總體穩定。生產經營活動預期指數為55.2％，比上月下降0.4個百分點，繼續位於較高景氣區間，表明製造業企業對近期市場發展信心總體穩定。

趙慶河分析，儘管本月製造業PMI繼續位於擴張期，但調查結果顯示，反映原材料成本高的企業佔比為46.0％，比上月上升4.2個百分點，同時主要原材料購進價格指數升至54.0％，製造業企業成本壓力有所增加。

與此同時，大陸4月份非製造業商務活動指數為51.2％，比上月下降1.8個百分點，仍高於臨界點，非製造業延續擴張態勢。不過，服務業景氣水準有所回落，服務業商務活動指數為50.3％，比上月下降2.1個百分點，服務業擴張有所放緩。

隨著基礎設施建設加快推進，建築業商務活動指數比上月上升0.1個百分點，為56.3％，繼續位於較高景氣區間。

大陸4月份綜合PMI產出指數為51.7％，比上月下降1.0個百分點，表明大陸企業生產經營活動擴張有所放緩。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為52.9％和51.2％。