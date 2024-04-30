梅雨季第一道滯留鋒面將來襲，天氣風險公司總經理彭啟明表示，大陸華南今天上午有一波長達1千公里的「閃電列車」，今深夜到明天接近台灣，天氣變得不穩定，全台降雨機率高，各地都有局部陣雨或雷雨，易有短延時強降雨及大雨發生。

彭啟明今天在臉書貼出衛星雲圖，只見一大條密密麻麻的閃電訊號，他說大陸華南有一波長達1千公里的閃電列車，今深夜到明天接近台灣，天氣變得相當不穩定。

彭啟明表示，隨著鋒面逐漸接近，今午後山區及部分平地開始出現降雨，晚上各地都有局部陣雨或雷雨；明天鋒面通過，全台降雨機率增加，尤其西半部雨勢最明顯，要留意局部強降雨及雷雨警報。

中央氣象署指出，明、後天鋒面通過及東北季風增強，各地容易出現短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，鋒面將帶來對流性降雨，伴隨雷擊及強陣風；另外北部天氣轉涼，白天高溫剩下25度左右，其他地區也因雲量增多略降溫。