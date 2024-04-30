美國五角大廈說，美國在加薩地帶建造的臨時碼頭，要價約3億2千萬美元。

據美國之音報導，五角大廈副新聞秘書辛格（Sabrina Singh）29日對記者說，3億2千萬美元的費用，包括從美國向加薩走廊沿海運送設備、碼頭部件，以及援助行動。

援助組織指出，加薩每天需要幾百輛卡車的糧食，但以色列檢查點的車輛積壓嚴重，導致對加薩援助一直很慢。一名美國官員對美國之音說，美國和其他國家一直用軍機向迦薩空投食品，但每次空投只有1到3輛卡車的運送量。

一名高級軍官說，「貝納維德茲」（Roy P. Benavidez）號美國海軍艦船以及幾艘陸軍船隻的人員上周開始為這次行動建造這座浮動平台。下一步將建造棧橋，由以色列國防軍錨定到岸上。

美國軍官說，停泊在塞浦路斯的商船將裝載援助物資，再轉運到目前興建的浮動平台，裝上小型船上的卡車，運到錨定到岸上的兩車道的浮動棧橋。

整個行動被稱為聯合離岸後勤系統（JLOTS）。美國和以色列官員說，他們希望5月初完成興建並開始運作。

這座新港口位於加薩城西南方，港口24日遭到一枚迫擊砲攻擊，但官員說沒人受傷。一名高級軍官對記者說，五角大廈期待救援「一天大約90輛卡車開始，然後迅速增加到一天150輛卡車」。