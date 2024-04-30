疫情過後內需消費市場回溫，且公司持續拓展新店型，為營運挹注動能，寶雅國際第1季營收為58.7億元，季增4.2%，年增11%，為歷年同期新高，營業毛利為26億元，合併毛利率為44.3%，營業利益為8.8億元，營業利益率15%，單季稅後盈餘7億元，年增6.7%，單季每股盈餘為6.78元。

截至3月底為止，全國共有370間寶雅、23間寶家；寶雅國際表示，寶雅將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝及店中店店型，提高台灣滲透率；同時持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

美系外資指出，寶雅自2023年起積極展店，今年第1季同店銷售(SSS)高於疫情前，顯示寶雅憑藉強大的產品及複合式店型的堅實基礎，在台灣美妝市場的市佔率持續成長，短期來看，第2季為傳統淡季，寶雅維持全年同店銷售成長3%到4%，且今年將展店55家，給予寶雅「買進」評等，目標價615元。