香港影帝梁朝偉近期前往歐洲拍攝新電影《Silent Friend》，趁著空檔，劉嘉玲便飛往當地陪老公；如今有網友在南法巧遇梁朝偉夫妻，並透露兩人私下互動。

一名網友日前在小紅書上分享，自己在南法偶遇梁朝偉及劉嘉玲，讓她忍不住直呼「真的像夢一樣。嘉玲姐本人真的好美、好瘦、好有氣質，生活在南法，處處都是驚喜，這天的驚喜是同時偶遇了兩位大明星」。

從該網友上傳的影片中可見，劉嘉玲穿梭在南法街道上四處拍照，梁朝偉則在一旁跟著，而穿著高跟鞋的劉嘉玲在下樓梯時扶著老公，接著摸了梁朝偉光禿禿的頭頂，互動十分甜蜜；貼文曝光後，許多網友稱讚劉嘉玲的狀態維持得很好，也認為拍攝者沒有打擾到藝人私人時間這點值得讚賞。

事實上，梁朝偉夫婦這趟到南法，也與居住在當地的日本前主播中村江里子夫婦聚餐，事後中村江里子也在社群曬出4人合影，並透露2位男性聊帆船話題時相當盡興，甚至還慫恿會暈船的她到湖上嘗試，接著更提到梁朝偉最會說的日文竟然是「高級汽油請加滿」，讓她哭笑不得。