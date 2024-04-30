台中市東區今天（30日）上午驚傳家庭悲劇！消防局獲報1名6歲男童失去生命跡象，緊急送醫搶救，經醫護全力搶救仍宣告不治，男童父親指稱，兒子睡覺睡到沒有呼吸心跳，鄰居指出，男童與父母同住，疑有熱痙攣病史，是否因此死亡，有待檢警釐清。

今天（30日）上午6點47分，台中市消防局勤務中心獲報，東區旱溪西路有1名5歲林姓男童失去生命徵象，立即派遣救護車到場，發現林童沒有呼吸心跳，除了採緊急措施，並送往中國附醫搶救。

院方指出，林童到院時已經沒有生命跡象，經搶救後無效，在上午7點35分宣布死亡，檢視身上並無明顯傷口，已依規定通報家暴中心。

警方鑑識人員也到場勘驗，根據林童父親初步指稱，上午發現在睡覺中的兒子，突然沒有呼吸心跳，不知道是怎麼發生的，警方將報請檢察官會同法醫相驗，離清死因。

鄰居指出，林童與父母同住，父母親相當疼愛，事發前並未聽聞爭吵聲，由於林童疑有熱痙攣病史，有可能是發病當下未發現，釀成悲劇。