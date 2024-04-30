三星電子第一季營收年增13％至71.92兆韓元，營業獲利達到6.61兆韓元，與去年同期相比足足增加9倍，合乎公司先前預期。

去年高通膨、高利率打擊全球經濟環境，造成半導體需求低迷、庫存堆積。儘管AI需求暴增為先進半導體帶來需求，但整體記憶體晶片價格暴跌迫使三星減產以對，嚴重衝擊半導體事業。

三星半導體事業在去年連續4季虧損，終於在今年第一季恢復獲利達到1.91兆韓元營業獲利，是促成第一季整體獲利倍增的主因。

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