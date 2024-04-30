美國各大學聲援巴勒斯坦、反對加薩戰爭的示威行動愈演愈烈，抗議人士在校內紮營示威、不肯撤離，紐約哥倫比亞大學、康乃爾大學等2所常春藤名校相繼對抗議團體下達最後通牒，若期限內未撤除營帳，將對參與的學生祭出停學處分，康乃爾大學目前已對4名學生祭出停學處分。

綜合美國有線電新聞網（CNN）、路透社報導，哥倫比亞大學校長夏費克（Nemat Minouche Shafik）昨日發布聲明表示，與參與抗議的學生談判數日後，仍無法說服抗議人士拆除他們在校內搭建的營帳。

哥倫比亞大學對校內反戰、紮營的學生祭出清場通牒，但期限截止後，學生仍未撤離，哥大也宣布將祭出停學處分。

哥大昨日上午發信下達最後通牒，宣布下午2點前未拆除營帳，且已承諾將遵守校規的學生將面臨停學處分，這些學生將沒有資格完成這學期學業或畢業，也無法入住學校宿舍及使用教學大樓。

哥大發言人班．張（Ben Chang，音譯）表示，學校已開始對學生祭出停學處分，以確保校園安全，他說校內紮營示威的舉動已經對許多猶太裔師生創造不歡迎的環境，同時噪音也干擾了教學、學習及學生準備期末考。

哥大抗議人士先前表示，除非校方滿足3大要求，否則學生將持續紮營抗議。3大訴求包含哥大對以色列撤資、校方維持財務透明，以及不懲處參與抗議的師生。

畫面為哥大學生高舉要求校方揭露財務資訊、對以色列撤資的標語。（圖／路透社）

哥大學生抗議團體表示，和罹難的3.4萬名巴勒斯坦人相比，校方可惡的恐嚇手段毫無意義，強調除非校方達成要求，又或者抗議人士被強制驅離，否則抗議人士不會離開。

夏費克稍早表示，哥大不會放棄在以色列的財務，但願意投資加薩走廊的醫療與教育，同時承諾讓哥大的財務運作更加透明。

除了哥大，康乃爾大學（Cornell University）昨日也宣布，由於抗議人士拒絕將營帳遷移至另一地點，校方已經對部分學生祭出停學處分。

康乃爾大學對4名在校內紮營抗議的學生寄出停學處分。

康大校長波拉克（Martha E. Pollack）昨日表示，25日校方提議紮營學生遷移至另一地點，5個小時後學生仍決定不遷走，校方後續多次提醒，若不遷走，將受到校規處分，不過學生仍拒絕配合，校方因此祭出第一波暫令停學處分。

紐約當地公共電視台WSKG-TV報導，一共有4名康大學生被停學，康乃爾大學27日宣布，將會祭出更多停學處分。