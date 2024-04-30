前國安局出納組組長劉冠軍，涉嫌侵吞國安祕帳上億元，以妻子孟雯華名義買下北市木柵5層樓別墅，士林地檢署為追徵劉的不法所得，囑託行政執行署台北分署變價拍賣，台北分署定於5月7日「123聯合拍賣會」公開拍賣，拍賣底價5800萬元。

台北分署表示，劉冠軍1999年間涉嫌利用職務之便，陸續侵占國安專案鉅額經費及孳息，並於案發後立即潛逃出境，士林地檢署依《刑法》沒收新制，聲請單獨宣告沒收劉冠軍與其配偶孟雯華名下財產並追徵價額。

士林地院裁定准許沒收孟雯華名下位於北市文山區秀明路1段129巷25號房屋，及劉冠軍未扣案犯罪所得1億5404萬5007元，士檢囑託台北分署變價孟女房地。該房地為5層樓建築，土地持分面積合計約153.97平方公尺，建物樓層面積（含增建部分）約457.39平方公尺，現無人居住，拍定後點交，拍賣底價5800萬元。

另台北分署5月7日亦將拍賣欠稅大戶陳由豪所有位於新北市石碇區及深坑區的18筆土地，這18筆土地現為雜木林，面積合計約79.1公頃，分2標拍賣，底價合計6億946萬元。

此外，某智慧科技公司陳姓擔保人因擔保該公司滯納之勞、健保費等債務未履行，其位於北市大直重劃區的豪宅社區「首泰大直」6樓房屋將進行第2次拍賣程序。該社區位於敬業一路上，鄰近美麗華商圈、故宮博物院、大直河濱公園等，地段精華。

本次拍賣主建物及附屬建物面積合計184.66平方公尺，基地持份面積約60.56平方公尺，為4房2廳2衛之格局，並含2個平面車位，此次拍賣底價下殺至9500萬元，且拍定後點交。

台北分署表示，本次123拍賣會適逢母親節前夕，台北分署應景推出上千件來自歐美的各式精美飾品進行變賣，包括飾墜、項鍊、手鍊、手環、耳環等，每件最低只要100元起。

另有高貴的天然紅寶石項鍊及翠玉圓珠項鍊、西元2012年4月出廠，排氣量1999cc，銀色馬自達休旅車1輛，及北海福座塔位使用權2654個、天絲棉抱枕8顆、香氛膠囊機13組及堅果塔20盒等進行拍、變賣，歡迎民眾到場搶購。