因應鋒面來襲，新竹市長高虹安（中）於市務會議指示應變中心提升為強化3級開設。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

依據中央氣象署預報，5月1日清晨起鋒面通過，將為竹市帶來陰陣雨或雷雨天氣，預計4月30日入夜後降雨機率提高，並至周四上半天皆有短時強降雨的機會，當日晚間才有緩和的趨勢。為因應降雨可能造成轄內災情，市長高虹安於市務會議指示今日9時起應變中心提升為強化3級開設，各局處整備待命，市民如有沙包及防水擋板需求，請務必提早借用，做好各項準備。

高虹安提醒市民，記得預先疏通家中、大樓排水系統，若有需求可先至區公所領取沙包或借用防水擋板備用。另如遇強降雨時，通過車行地下道應注意路況，遇有積淹水時，柵欄機會放下柵欄，民眾切勿闖越，以免發生危險。因春雨鋒面變化大，市府將持續掌握此波鋒面情資，迅速應變，也提醒市民降雨期間外出務必注意行車安全及路面濕滑。

因應接下來的汛期，市府各局處已完成各項防汛整備，工務處已完成各車行地下道抽水機、柵欄警示系統及抽水站的維護及測試。消防局已完成各項抽水機、防汛器材整備，應變小組也持續掌握天氣情資，24小時待命出勤。環保局也則持續針對轄內側溝加強清淤作業。另3區區公所即刻起開放民眾領取沙包及借用防水擋板，請市民一同防範雨勢來襲，與市府共同減輕鋒面可能帶來雨勢的不便。

5月1日清晨起鋒面通過，將為竹市帶來陰陣雨或雷雨天氣。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

沙包及防水擋板借用資訊入下：

一、即起每日全天候24小時可至3區區公所領取沙包。

二、防水擋板即起每日上班時段（8時~17時）將開放民眾借用。

三、防水擋板借用地點為3區區公所及海濱市民活動中心（聖軍路26號），請攜帶身分證件進行核對。因擋板體積較大（L型，94x60x50公分），建議開車前往載運。