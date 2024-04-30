日本東京大學教授日前在社群平台X上建議年輕學子，若是情況允許，最好到台積電的台灣總部上班，且可以考慮加入聯發科，因其員工數量尚未飽和。話題引起PTT網友們熱烈討論，許多人認為，東大高材生要加入台積電，最需要克服的還是語言及公司文化，畢竟有能力跟「奴性」是兩件事。

該名教授竹內健（Ken Takeuchi）認為，台積電熊本廠是許多東大學生畢業後的熱門就業地點，但台積電的核心技術仍掌握在台灣總部中，在日本當工程師只會被當成「廉價勞動力」，希望學生仍以進入台灣總部工作為職志。

PTT網友們認為，即使日本與台灣的職場環境較為相似，但日本高材生要來台灣工作，還是要克服一些考驗，沒有那麼簡單，「有能力跟有奴性是兩件事，語言跟文化無法適應才是最大難題。」

此外，有人提到，東大高材生的目標，可能不只是台積電，「東大低的下頭來進廚房嗎？日本先進部分也很多阿」、「東大的目標不可能只是想當輪班星人吧」、「東大直接去美國科技業，幹嘛來台GG」、「東大前面的會想去美國企業吧」、「感覺台積電只會收到普通的東大生，最強的應該都去美國了。」