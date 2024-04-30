談及照顧頭皮、加快頭髮生長速度，相關說法眾說紛紜，到底該如何做才正確？對此，敏盛醫院研究副院長江坤俊指出，應攝取包括蛋白質、鐵質、鋅，以及維生素B群、C等營養素，對於促進頭髮生長相當重要。另外，梳頭也有助加速頭髮生長，但梳子要選對，若選錯恐越梳越糟糕。

醫師江坤俊在《江P醫件事》分享，想讓頭髮長得快，補充足夠的營養十分重要，首先蛋白質一定不能少，因其能讓頭髮的膠原蛋白生成，除了肉類外，大豆也是良好的食物來源。再來要多吃點鐵質，才不容易貧血，從而使頭髮獲得充足養分，可從綠葉蔬菜與肉類中攝取。

江坤俊接著說，補充鋅也很重要，可支持膠原蛋白的正常功能，而海鮮類食物是很好的獲取來源。另外，還要多吃維生素B群和C，前者有助於新陳代謝；後者能促進膠原蛋白生成，同時也是很好的抗氧化劑，食物如芭樂、奇異果中都有豐富的含量。

除此，常聽聞「多梳頭髮會讓頭髮長得快」的說法，江坤俊說，只對了一半，梳頭髮確實能促進頭皮血液循環，對於加速頭髮生長，可發揮正面效益，但前提是務必要選對梳子，否則可能越梳越糟糕。

生髮診所主治醫師黃怡婷過去曾分享，梳頭若梳得對，確實能幫助保養頭髮。一般建議拿軟梳，注意梳齒要像金針菇狀，每根上面都有一小粒圓圓的；應避開太密或太硬的梳子，若用在頭髮很亂或很濕的狀態下，反而會過度拉扯頭髮。另外，也建議洗髮前先梳頭，以減少落髮。