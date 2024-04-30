日本女星大久保麻梨子2010年來台發展演藝事業，曾獲得金鐘獎女配角獎，2016年嫁給台灣老公Jerry。時常會在社群媒體上分享異國婚差異，近日她無奈表示，自己將要送給朋友的蛋糕放在冰箱裡，卻被老公吃掉，老公還解釋在台灣就是會這樣，讓她驚訝地問：「這是台日文化差異？ 」

大久保麻梨子將實際發生的事，拍成短片分享，好奇詢問：「冰箱裡面的東西，如果不是自己買的，可以吃嗎？」她透露自己曾經將要給朋友的禮物冰在冰箱裡，但是卻被老公吃掉，她表示在日本如果不是自己買的東西，要吃之前一定都會先詢問對方。

但是她老公卻跟她說，台灣人會覺得，放在家裡冰箱內的東西，都是準備要給全家人吃的，所以不用特別詢問，反過來如果不希望東西被吃掉，就要特別留紙條或告知對方不可以吃，這讓她一開始很不習慣。

大久保麻梨子不解，詢問網友：「這是台日文化差異？」，貼文曝光後，掀起熱烈討論，不少人認為是生活差異和個人習慣，不能說是所有台灣人都是這樣，網友表示：「我們家都會問的耶，應該是個人行為」、「這個應該純屬Jerry個人行為」、「跟台灣人絕對沒有關係，我家每個人都會問。」但也有網友分享：「自己家裏的都會拿起來吃，因為是家人」、「好像真的看人，我會問、我媽不會問，但她吃了會先跟我說，我爸不問也不說」、「比較不常見的可能會問」。