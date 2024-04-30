美國南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）被認為是川普的可能副手人選，卻因為在自傳中揭露，她曾親手槍殺家中出生14個月，並難以馴服的小狗，而引發外界撻伐與譴責。有外媒指出，諾姆自曝醜事的理由，是為了爭取副總統候選人的位置，如今有消息人士說，「現在恐怕沒機會囉！」

綜合外電報導，現年51歲的諾姆在2018年當選南達科他州州長，成為該州首位女性州長，而她堅定支持反墮胎與反移民的立場，讓她被視為擔任川普副手的熱門人選。

然而，她最近出版自傳書提到，20年前曾飼養了一隻「德國剛毛指示犬」（German Wirehaired Pointer）作為家中牧場的獵犬，但是這隻名為「蟋蟀」（Cricket）的14個月大的幼犬，咬死了鄰居的雞，並在諾姆試圖制止時咬傷了她。這也促使她決定親自將牠槍斃，過程也被當時附近的工人目睹。

.@KBeds on Kristi Noem shooting her family dog: "If you're on day four of explaining your puppy murder, you're not winning." pic.twitter.com/8apRafwilF — CNN This Morning with Kasie Hunt (@CNNThisMorning) April 29, 2024

諾姆在自傳中坦承，槍殺「蟋蟀」的決定很困難，但她認為這是必須做的，消息曝光後引起大量撻伐。她29日在臉書發文稱，依據南達科塔州的法律規定，人可以殺死攻擊牲畜的犬隻，所以她做了非常負責任的決定，「無論是經營牧場還是從政，我從來沒有把自己的責任交給別人來處理，即使這是艱難和痛苦的，我依舊遵守法律，做一個負責任的父母、狗主人和鄰居。」

Looks like Kristi Noem has achieved worldwide fame as the “puppy killer” per media reports in India, New Zealand, Malaysia, Australia, Great Britain, and other countries around the globe. Hannibal Lecter would be envious. #puppykiller https://t.co/SdMsQ0Ap6f pic.twitter.com/rBB6gvjEsq — Tom Mars (@TomMarsLaw) April 29, 2024

這也引起外界質疑，為何諾姆要自曝醜事討罵？據《商業內幕》指出，諾姆此舉可能是想討川普的歡心，以此贏得副總統候選人的位置。事實上，川普曾在白宮主政時，對狗發表過負面評論，而且自己並未養狗，「眾所周知，他喜歡那些公認為強硬、刻薄的領導者。」

不過，此舉可能無法讓她贏得川普的好感，據《紐約郵報》報導，知情人士透露，川普團隊聽到諾姆的爆料感到「很困惑」，認為她本來就不太可能被選為副總統，但還是有機會，「然而在這之後，就不可能了。」