美國南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）被認為是川普的可能副手人選，卻因為在自傳中揭露，她曾親手槍殺家中出生14個月，並難以馴服的小狗，而引發外界撻伐與譴責。有外媒指出，諾姆自曝醜事的理由，是為了爭取副總統候選人的位置，如今有消息人士說，「現在恐怕沒機會囉！」
綜合外電報導，現年51歲的諾姆在2018年當選南達科他州州長，成為該州首位女性州長，而她堅定支持反墮胎與反移民的立場，讓她被視為擔任川普副手的熱門人選。
然而，她最近出版自傳書提到，20年前曾飼養了一隻「德國剛毛指示犬」（German Wirehaired Pointer）作為家中牧場的獵犬，但是這隻名為「蟋蟀」（Cricket）的14個月大的幼犬，咬死了鄰居的雞，並在諾姆試圖制止時咬傷了她。這也促使她決定親自將牠槍斃，過程也被當時附近的工人目睹。
諾姆在自傳中坦承，槍殺「蟋蟀」的決定很困難，但她認為這是必須做的，消息曝光後引起大量撻伐。她29日在臉書發文稱，依據南達科塔州的法律規定，人可以殺死攻擊牲畜的犬隻，所以她做了非常負責任的決定，「無論是經營牧場還是從政，我從來沒有把自己的責任交給別人來處理，即使這是艱難和痛苦的，我依舊遵守法律，做一個負責任的父母、狗主人和鄰居。」
這也引起外界質疑，為何諾姆要自曝醜事討罵？據《商業內幕》指出，諾姆此舉可能是想討川普的歡心，以此贏得副總統候選人的位置。事實上，川普曾在白宮主政時，對狗發表過負面評論，而且自己並未養狗，「眾所周知，他喜歡那些公認為強硬、刻薄的領導者。」
不過，此舉可能無法讓她贏得川普的好感，據《紐約郵報》報導，知情人士透露，川普團隊聽到諾姆的爆料感到「很困惑」，認為她本來就不太可能被選為副總統，但還是有機會，「然而在這之後，就不可能了。」
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