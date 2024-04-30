警方在店內查獲60萬餘元的毒品。（警方提供）

40歲越南籍金姓女子，取得身分證離婚後，日前在林森北路七條通開設卡拉OK，不接受台灣客人，來消費者者全都是越南人，其中更有許多逃逸、失聯移工，金女提供毒品、毒咖啡讓同鄉在此吸食、取樂，每月不法收入超過30多萬，日前遭北市刑大循線破獲。

北市刑大偵七隊日前獲報，七條通半年前開設1家卡拉OK，金姓女老闆雖然40歲，但保養得宜，加上身材嬌小外形亮麗，完全看不出年紀，美魔女的外表加上長袖善舞，生意不惡。

警方調查，店內完全不收任何外客，裡面的老闆、服務生以及客人都是越南人，在裡面尋歡作樂拉K，儼然是一個大毒窟，經循線追查，日前持票前往搜索，逮捕40歲金姓女老闆、1名30歲的逃逸移工服務生，現場另起獲110包毒咖啡、32包K他命，市價約60萬元。

金女坦承毒品是透過特定管道，向中盤批發，她再在店內出售，限制外客也是怕人多複雜，所以只限越南同鄉消費，警方偵訊後依毒品罪送辦，另擴大追查金女的上游管道。

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