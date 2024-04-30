關注美股表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲146.42點，或0.38％，收在38386點；標普500指數上漲16.21點，或0.31％，收在5116.17點；Nasdaq指數上漲55.18點，或0.34％，收在15983.0點；費半指數上漲30.50點，或0.64％，收在4765.79點。

儘管美國財政部上調了第二季資金需求預估，出乎市場意料之外，不過以色列與哈瑪斯代表在開羅進行停火談判，國際原油價格走低，淡化通膨失控疑慮，且投資人期待本週聯準會可望釋放更多「放緩縮表」訊號，幫助各年期美債殖利率維持下降走勢。

盤面焦點方面，在特斯拉(TSLA)執行長馬斯克意外訪問中國，並與國務院總理李強會面之後，股價強勢跳漲逾15％、創三年來最大單日漲幅，引領新能源相關類股走高，帶動美股四大指數全數上漲。

統一投顧表示，美國上一季GDP年增僅1.6％，遠低市場預期的2.4％；核心PCE指數年增3.7％，升幅高於預估的3.4％。市場預期降息延至第三季，且FEDWatch降息碼數減少至1碼，不利風險性資產評價，本周關注美國FOMC會議決議、美國就業數據及蘋果、亞馬遜等科技股財報。技術面來看，盤面資金有全面擴散跡象，指數已站回到所有均線之上，且均線全面翻揚向上，多頭格局不變。