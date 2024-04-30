台南「果醬男孩」林韡勳昨在臉書上報喜，他今年報名參加英國世界果醬大賽，用自己研發的果醬「墨綠」參賽，獲得「使用酒類食材組別」的世界金牌，這罐果醬他選用台灣的茉莉花、綠茶和橘子製成，讓不少網友直呼「好想吃看看！」另有許多人紛紛留言恭喜，稱讚原PO是台灣之光。

林韡勳在臉書社團《爆廢1公社》上分享，他是來自台南的果醬男孩，因為台南老家有種水果，大學畢業後，他回家鄉創業做果醬。今年報名「使用酒類食材組別」，參加英國世界果醬大賽，最終幫台灣拿到「滿分最高分30分」的世界金牌。

林韡勳表示，他這次用來參賽的果醬「墨綠」，是用台灣生產的茉莉花、綠茶和橘子製作，很開心能夠獲得冠軍金獎，希望一罐非常小、重量很輕的果醬，能讓世界看見台灣、發揮大大的力量。

英國世界果醬大賽每年都會在英國一級古蹟「達拉蔓莊園」舉辦，每年大約有近3、4千罐來自世界各地的果醬參賽，評審依不同組別、不同參賽作品來打分數。

貼文吸引7千多人狂讚，不少網友討論，恭喜原PO參賽得到好成績。「台灣需要這種人才」、「恭喜台灣之光」、「好棒，希望能吃到這麼用心的果醬」、「行行出狀元」、「堅持得到最後的勝利，恭喜」。

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