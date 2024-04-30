因好幾個產業都大量缺少人力，日本勞動力市場在3月進一步吃緊。日本政府指出，3月想要找工作的民眾，平均每人可以有1.28個工作可以選擇，大於2月的1.26個。

2024年元旦的能登半島大地震，加上大發汽車因驗車數據造假而停產，影響到日本工業生產表現。不過，若以季當作比較單位，今年首季大減5.4%，是2020年第2季以來最差的一季。

日本政府希望在經濟復甦下，多數日企都能幫員工加薪，進而刺激消費，通膨健康地保持一定的上漲程度，同時帶動經濟成長。因日圓續貶以及中國大陸需求回升，日本3月出口已連續第4個月成長。

IMF（國際貨幣基金組織）雖上修全球經濟成長預估，但也示警因通膨尚在高檔位置，加上地緣政治風險升溫，景氣前景仍然不明朗。上個月，WTO（世界貿易組織）也指出，目前全球商業活動雖已逐漸復甦，但地緣政治緊張下，企業好不容易盼到的獲利榮景，可能會消失不見。