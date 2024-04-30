華新表示，不銹鋼主要原料鎳、鉬、銅合金價格持續上漲，台幣匯率貶值均使生產成本大幅增加。另外，根據台經院公佈台灣「製造業營業氣候測驗點」已呈現連續4個月上揚態勢，顯示市場需求逐步回溫。

綜合市場、成本及客戶接單競爭力考量，5月盤元牌價調整如下：300系每公噸調漲5000元，316、含銅系列與焊材附價依合金比例每公噸調漲1000-3000元，200系每公噸調漲2000元，400系維持平盤。