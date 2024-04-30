華新表示，不銹鋼主要原料鎳、鉬、銅合金價格持續上漲，台幣匯率貶值均使生產成本大幅增加。另外，根據台經院公佈台灣「製造業營業氣候測驗點」已呈現連續4個月上揚態勢，顯示市場需求逐步回溫。
綜合市場、成本及客戶接單競爭力考量，5月盤元牌價調整如下：300系每公噸調漲5000元，316、含銅系列與焊材附價依合金比例每公噸調漲1000-3000元，200系每公噸調漲2000元，400系維持平盤。
華新(1605)公布5月不銹鋼盤價，著眼市場逐步回溫，300系每公噸調漲5000元，316、含銅系列與焊材附價依合金比例每公噸調漲1000-3000元，今年以來，已經連續5個月調漲。
華新表示，不銹鋼主要原料鎳、鉬、銅合金價格持續上漲，台幣匯率貶值均使生產成本大幅增加。另外，根據台經院公佈台灣「製造業營業氣候測驗點」已呈現連續4個月上揚態勢，顯示市場需求逐步回溫。
綜合市場、成本及客戶接單競爭力考量，5月盤元牌價調整如下：300系每公噸調漲5000元，316、含銅系列與焊材附價依合金比例每公噸調漲1000-3000元，200系每公噸調漲2000元，400系維持平盤。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。