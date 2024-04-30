廣慈／奉天宮站月台層。（台北市捷運局提供／劉彥宜台北傳真）

因地質條件複雜，台北捷運信義線東延段被稱為史上最具挑戰性的捷運工程之一，台北市捷運局表示，在施工團隊的努力之下，廣慈／奉天宮站地下3層站體結構，目前回築至地下1層，並陸續展開結構頂版封頂作業中，截至今年3月底，施工進度76.69％，朝2025年底完工目標邁進。

捷運局說明，去年9月中旬順利完成信義線東延段4條隧道掘進作業，順利接軌象山站，目前正進行無道碴道床軌道及浮動式道床軌道施作，以及車站區、橫渡區結構與尾軌工作井持續施工中。截至今今年3月底，施工進度76.69％，朝2025年底完工目標邁進。

北捷信義線東延段最新畫面曝，施工進度已近8成。（北市捷運局影音頻道）

捷運局表示，信義線東延段接續象山站尾軌東端，以高運量地下方案向東延伸，全長約1.4公里，完工將顯著提升信義線的運輸效益，發揮整體捷運路網的效能。而為讓期待已久的民眾一睹信義線東延段施工狀況，也特別製作影片供民眾觀看。

捷運局表示，影片中展現廣慈／奉天宮站的各個部分，包括穿堂層、設備層及月台層，亦有潛盾隧道相關工項，如下行線鋼筋綁紮、浮動式道床頂昇及鋼軌鋁熱銲接。