招聯會今公布115學年大學繁星推薦、申請入學及分發入學參採數學科狀況，其中分發入學管道有149個系組參採數學乙成績，比114學年158個系組少9個，以財經、資訊、商管學群採計居多，占7成左右。此外，115學年各升學管道均有約一半系組不採計數學成績，可讓數學程度不好學生選擇。

大學招聯會已宣布在114學年分科測驗加考數學乙，並進一步在今天公布115學年「繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，從招聯會首頁連結點選查詢系統即可依據學校、系別、學群類查詢，作為目前高一考生規畫未來高二選修數學的依據。

招聯會統計，115學年繁星推薦管道有553個系組參採數學A，248個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有119個系組；115學年申請入學管道則有622個系組參採數學A，277個系組參採數學B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定有139個系組。

招聯會執行秘書、中央大學教務長王文俊表示，與114學年相比，115學年繁星推薦及申請入學兩招生管道使用數學考科情況沒有大幅差異，參採數學A在3成左右，數學B則接近1成5，其餘約5％系組則參採數學A或數學B其中任一科皆可。

115學年分發入學有73個系組參採數學A，158個系組參採數學B，455個系組參採數學甲，並有143個系組參採數學乙，參採數學A＋數學乙有1個系組，參採數學B＋數學乙有1個系組，數學A或B進行招生分組或擇一檢定有77個系組，使用數學A或B並採計數學乙則有4個系組。

115學年分發入學共有149個系組採計數學乙成績，包含台大法律系、外文系、國企系、財金系、會計系、成大企管系及陽明交大管理科學系等，以財經、資訊、商管學群居多，占了7成左右。

數學程度不好的考生也別擔心，還是有很多選擇。招聯會統計，115學年繁星推薦、申請入學及分發入學分別有1748個、2026個、1819個系組參與招生，其中828個（47.4％）、988個（48.8％）、888個（48.8％）不採計數學成績，也就是約5成系組不看數學。