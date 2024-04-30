國民黨立委徐巧芯網路攻擊IP，經查使用單位是彰化縣社頭鄉立圖書館一樓公用電腦區，公所調閱監視器進行追查，初步排除內部人員涉案，應為外來民眾使用，因該名民眾有依規定借用電腦，公所無權裁罰。（圖中人物並非該名民眾／葉靜美攝）

國民黨立委徐巧芯遭受網路攻擊，其網路IP「117.56.221.182」經查來自彰化縣社頭鄉公所，鄉公所在昨日進行內部查證，發覺是來自鄉立圖書館一樓公用電腦區，鄉公所在今日早上召開記者會表示，經公所調閱監視器進行追查，初步排除內部人員涉案，應為外來民眾使用，因該名民眾有依規定借用電腦，公所無權裁罰。

社頭鄉公所主任祕書吳易宸表示，關於立委徐巧芯遭受網路評論一事，彰化縣政府昨天在第一時間通報公所後，公所立即召集相關人員追查IP，查證後，IP確實是社頭鄉公所的，此IP為鄉立圖書館一樓公用電腦區，經調閱監視器進行追查比對，初步排除是公所內部員工涉案，應為外來民眾使用。

吳易宸表示，接獲數發部通知後，鎖定電腦使用時間為4月28日下午約3至4點，立即針對這個時間點進行追查，經查看監視器畫面，圖書館一樓公用電腦區當時有數名民眾正在使用電腦，經查證後，是民眾利用借書證來申請借用電腦使用。

對於公所是否針對電腦使用有相關規定，吳易宸說，圖書館的電腦是方便民眾查詢相關圖書資料，有規定不得使用於暴力、色情、賭博等，該名民眾有依規定借用電腦，公所無權裁罰，但若有相關單位有需要，公所會配合做相關處理。轄區田中警分局則表示，經初步瞭解，全案尚未涉及「刑罰」公訴的罪行，只能建請鄉立圖書館先保全「有爭議」的證據。