昇貿近幾年致力於產品轉型，搶攻車用、AI伺服器及減碳商機，AI伺服器因採用GPU架構，而GPU是以錫膏直接焊接在IC載板及PCB上，帶旺高階錫膏需求，昇貿高階錫膏產品因通過Nvidia認證，適用於AI伺服器組裝製程，於去年開始供貨廣達(2382)、緯創(3231)及英業達(2356)等AI伺服器組裝廠，隨著AI伺服器出貨放量，成為昇貿今年營運成長重要動能。

除AI伺服器佈局開始收割，看好車用電子及節能減碳趨勢，昇貿陸續開發出車用電子專用相關焊錫產品，以及無鉛低溫錫膏、再生錫料等，其中低溫錫膏已順利導入聯想NB及聯想SSD、Light Bar、電源供應器等供應商，再生錫料亦已獲微軟導入，出貨量逐漸放大中，可望成為公司未來3到5年營運成長兩大推手。

昇貿不僅產品組合優化成果逐漸顯現，近期銅錫銀等金屬價格飆漲，除推升產品價格，由於昇貿擁有低價庫存，對公司毛利與獲利亦有正面挹注。

昇貿表示，目前客戶訂單很強勁，公司營運展望很樂觀，今年業績有望逐季成長到第3季，整體獲利成長可期。