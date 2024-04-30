單親媽歡歡（化名）與男子阿國（化名）結婚，婚後帶7歲女兒小萱（化名）同住，不料，某晚阿國將睡著的小萱叫醒，佯稱要給她吃棒棒糖，竟以棉被遮住她眼睛，將生殖器插入小萱口腔，小萱表明不願再吃所謂的棒棒糖，阿國鏡強拉她起來，再度逼迫口交得逞。一審判刑7年5月，阿國不服提上訴。

高院審理，小萱指控，當晚家裡煮麻辣鍋，因為她不能吃，繼父就叫她去睡覺，後來繼父把她叫起來還說，「我給妳吃棒棒糖」，接著繼父就拿棉被摀住她眼睛，還說「我給妳吃」。

她覺得味道很奇怪，就不想再吃，繼父把她拉起來並說，「再吃一口」，還要她嘴巴打開不能咬，後來她聽到媽媽開門的聲音，繼父這時才停止，把她推去睡覺，記得吃的東西，感覺碰到類似毛的東西。

阿國辯稱，當晚他跟朋友在家用餐飲酒，結束後他就去臥室，聽到小萱睡在地上說夢話，要幫小萱蓋棉被時，歡歡走進來，還說「你們在幹嘛？」他回：「小萱這麼吵，叫她不要再說夢話」，而小萱這時竟對歡歡講，「哥哥（指繼父）叫我吃雞雞」，他就站起來並叫歡歡看有無勃起，他怎麼可能叫小萱吃雞雞，覺得被誤會而感到生氣，就去廚房抽菸。

歡歡作證時指稱，她進臥室問他們在做什麼時，小萱說阿國叫她吃雞雞，阿國就很生氣的走去廚房抽菸，因為小萱從沒這樣說過，突然這樣說，所以她確實嚇到了，早上再問詳細過程，小萱說：「爸爸要給她吃棒棒糖，嘴巴打開吃棒棒糖時，感覺好像不是，像是吃雞雞。」

小萱出庭接受詢問時，過程中有強烈的哭泣，以及畏縮的情緒行為反應，需要被安撫。而法官詢問小萱，「我們現在問你這件事情，你是否會感到害怕」以及「想到吃棒棒糖這件事，會不會讓你很難過、很害怕」，小萱均回答「會」。

法官審酌，阿國是小萱的繼父，竟為滿足性慾，以欺瞞等違反意願方式，接續對小萱強制性交，犯罪動機、目的均屬惡劣，一審判處有期徒刑7年5月。高院法官認，一審判決並無違誤或不當，阿國所提之上訴與予以駁回。可上訴。

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