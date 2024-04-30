立委徐巧芯的大姑劉向婕夫婦及劉的友人林于倫因涉詐騙、洗錢遭收押，週刊報導稱，徐先前揭露大姑遭家暴、被迫參與洗錢案的錄音檔經過變造，是企圖為劉向婕脫罪，且劉母及徐的丈夫劉彥澧早就知情。對此，徐巧芯回應，如果丈夫有涉案，就會跟他離婚，她拿到的錄音檔是來自於劉向婕的友人，內容並沒有提到偷吃，且有一部份涉及嚴重家暴、女方哀求，不適合公開，都甚麼時候了還要相信詐騙集團，不相信清白的人？

據《鏡週刊》報導，林于倫家屬指出，徐巧芯日前揭露大姑遭家暴的錄音檔，是劉向婕的丈夫杜秉澄抓包劉透過交友軟體跟多名男子搞曖昧，爆粗口時被劉錄音蒐證，但而徐公布音檔時，劉向丈夫道歉的內容被剪接刪除，留下被辱罵的部分，想強調劉是被威脅才就範，把罪甩鍋給杜，且劉母及徐的丈夫劉彥澧在去年就已經知情劉向婕涉入洗錢案。

對此，對於週刊報導稱劉彥澧及劉母去年就知情劉向婕洗錢，徐巧芯今在立法院受訪時回應她並不清楚，劉有委任律師，他們自己會做說明，「如果他（劉彥澧）有涉案的話，我會跟他離婚」。

徐巧芯表示，「全案已經進入司法調查，相信司法會勿枉勿縱，一定能夠還我清白，我也百分之百會配合調查，對於我和我先生有百分之百的信心，都甚麼時候了還要相信詐騙集團的話，不相信胼手胝足、清清白白做事的人嗎？」

徐巧芯強調，「我這輩子從來不認識林于倫，更遑論林的妻子，所以她所說的內容我毫無所悉，我取得的錄音檔也非來自於林妻，更非來自於劉媽媽，而是來自於劉向婕的朋友，當初看不下去溫朗東只以臉書的內容就質疑劉向婕沒有被家暴，才提供音檔給我，經過授權的部分我才能播放，當時也有說明只能提供一部份而已，不論在何種情況來說，說要殺死老婆全家都是嚴重恐嚇，後來法院也簽發保護令，總不能說那也是造假吧。至於大姑夫婦之間的關係、有沒有偷吃，我怎麼會知道？」

徐說明，音檔中涉及到家暴範圍、有女生苦苦哀求的部分，劉向婕的朋友有授權給她這部分的內容，但真的不適合公開在媒體上播放，可以私下給媒體聽1分41秒的檔案，但所有的內容就是杜秉澄說要殺她全家，沒有提到外遇的部分。

至於林于倫家屬向《鏡週刊》表示，去年選戰期間，某位新潮流立委論文抄襲的資料全是林于倫透過徐巧芯的劉彥澧轉給徐，徐巧芯也說明，她完全不知道林這個人，又怎麼知道林有沒有幫她打過選戰，選戰期間有很多人匿名爆料，她只要確定是事實就會踢爆，不會在乎爆料者姓名，從來不知道有接獲過林于倫本人的爆料。

徐巧芯強調，洗錢案調查的對象本來就是林于倫的東霖公司，不管是林于倫、杜秉澄、劉向婕，只要犯法就絕不寬貸、從嚴判刑，這就是她的立場，她的生先生和婆婆的事情，該請他們的律師說明，她不方便代為回應，只知道很多都並非事實。她知道林于倫的妻子因為丈夫被羈押很痛苦，但也不該將痛苦以不實、錯誤資訊加諸在他人身上。