有「鑽石之王」之稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston），於1932年創立於紐約，紐約不僅是個繁華時尚的美麗城市，且是不分日夜閃耀光芒的「不夜城」，猶如一顆璀璨寶石，一直是海瑞溫斯頓創意靈感的來源，今年全新登場的紐約New York系列珠寶，總共有8個主題子系列，部分珠寶作品已搶先來台展出。
全新New York系列珠寶以紐約的城市地標、建築與人文美學為創作靈感，紐約上西城的赤褐色砂石建築 （Brownstone）、色彩絢麗和幾何感的中央公園（Central Park）、曼哈頓天際線的「城市之光」（City Lights）、紐約中央車站的老鷹雕像，到教堂的宏偉建築、車水馬龍的大街、海瑞溫斯頓第五大道旗艦店等，透過彩寶鑽石和珠寶精湛工藝的詮釋，更添傳奇。
例如Brownstone系列珠寶是以紐約上西城區高級住宅為靈感，透過長形切工的鑽石和彩寶，勾勒優美纖細的典雅建築、整齊排列的方窗，猶如在夜晚綻放光芒的豪宅，別具巧思。
Manhattan Adornment珠寶同樣是以紐約曼哈頓車水馬龍的大街與建築為靈感，一款以絢麗的藍色和粉紅剛玉、海水藍寶、藍寶石、鑽石交相輝映，另一款則以祖母綠、沙弗萊石、黃鑽及藍寶石詮釋，譜寫曼哈頓的旖旎都市風光。
海瑞溫斯頓於1960年落腳於紐約第五大道718號的旗艦店，是一幢十八世紀法式風格建築，從外觀到內裝無不盡善盡美，細節融入當代人文美學，充滿藝術品味，例如迎賓大廳黑白大理石拼貼地磚的星芒圖案，就成為海瑞溫斯頓718 Marble Marquetry珠寶的設計靈感。
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