有「鑽石之王」之稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston），於1932年創立於紐約，紐約不僅是個繁華時尚的美麗城市，且是不分日夜閃耀光芒的「不夜城」，猶如一顆璀璨寶石，一直是海瑞溫斯頓創意靈感的來源，今年全新登場的紐約New York系列珠寶，總共有8個主題子系列，部分珠寶作品已搶先來台展出。

海瑞溫斯頓New York系列 Graffiti胸針，「HW」LOGO塗鴉十分可愛。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓New York系列 Graffiti胸針，「HW」LOGO塗鴉十分可愛。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓New York系列 Central Park祖母綠戒指，讓人聯想到綠意盎然的中央公園。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓New York系列 Central Park祖母綠戒指，讓人聯想到綠意盎然的中央公園。（Harry Winston提供）

全新New York系列珠寶以紐約的城市地標、建築與人文美學為創作靈感，紐約上西城的赤褐色砂石建築 （Brownstone）、色彩絢麗和幾何感的中央公園（Central Park）、曼哈頓天際線的「城市之光」（City Lights）、紐約中央車站的老鷹雕像，到教堂的宏偉建築、車水馬龍的大街、海瑞溫斯頓第五大道旗艦店等，透過彩寶鑽石和珠寶精湛工藝的詮釋，更添傳奇。

海瑞溫斯頓全新New York系列 Brownstone項鍊和耳環，以紐約上西城區高級住宅為靈感。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓全新New York系列 Brownstone項鍊和耳環，以紐約上西城區高級住宅為靈感。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓全新New York系列 718 Marble Marquetry藍寶石鑽石耳環，靈感源自紐約旗艦店黑白大理石拼貼地磚的芒星圖案。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓全新New York系列 718 Marble Marquetry藍寶石鑽石耳環，靈感源自紐約旗艦店黑白大理石拼貼地磚的芒星圖案。（Harry Winston提供）

例如Brownstone系列珠寶是以紐約上西城區高級住宅為靈感，透過長形切工的鑽石和彩寶，勾勒優美纖細的典雅建築、整齊排列的方窗，猶如在夜晚綻放光芒的豪宅，別具巧思。

海瑞溫斯頓 New York系列Central Park Mosaic鑽石手鍊。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓 New York系列Central Park Mosaic鑽石手鍊。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓New York系列 Eagle黃鑽鑽石耳環。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓New York系列 Eagle黃鑽鑽石耳環。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓全新New York系列 Manhattan Adornment彩寶項鍊。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓全新New York系列 Manhattan Adornment彩寶項鍊。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓 全新New York系列 Manhattan Adornment彩寶耳環。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓 全新New York系列 Manhattan Adornment彩寶耳環。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓 全新New York系列 City Light彩寶耳環。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓 全新New York系列 City Light彩寶耳環。（Harry Winston提供）

Manhattan Adornment珠寶同樣是以紐約曼哈頓車水馬龍的大街與建築為靈感，一款以絢麗的藍色和粉紅剛玉、海水藍寶、藍寶石、鑽石交相輝映，另一款則以祖母綠、沙弗萊石、黃鑽及藍寶石詮釋，譜寫曼哈頓的旖旎都市風光。

海瑞溫斯頓於1960年落腳於紐約第五大道718號的旗艦店，是一幢十八世紀法式風格建築，從外觀到內裝無不盡善盡美，細節融入當代人文美學，充滿藝術品味，例如迎賓大廳黑白大理石拼貼地磚的星芒圖案，就成為海瑞溫斯頓718 Marble Marquetry珠寶的設計靈感。

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