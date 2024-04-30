警察自清！嘉義縣警察局布袋分局24日查獲自家人37歲陳姓員警在台南市新營區某汽車旅館吸食安非他命，訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送嘉義地檢察署偵辦；嘉義縣警局召開考績委員會，對陳員記2大過處分，予以免職。

據了解，未婚的陳姓員警原本在北部服勤，因案而於今年1月間改調回老家嘉義與母親同住，並列為關懷輔導對象，近幾個月在布袋分局服勤情形不佳，輪休後上班常會遲到、執勤時精神萎靡不振，屢次告誡仍未改善。

嘉義檢警查扣陳姓員警涉吸毒器具。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉義傳真）

布袋分局因而對陳員實施勤務觀測、風紀探訪，發現陳員疑似吸毒，即組專案小組，由嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，進而於24日下午2時許，在新營的某家汽車旅館查獲陳員吸食毒品，並扣安非他命及吸食器等證物。

布袋分局表示，警紀是警察的命脈，對員警涉嫌違法、違紀絕不護短，全力依法偵辦，秉持「毋枉毋縱、依法究辦、壯士斷腕」的決心，嚴予查究，斷然處置，淘汰不適任員警，以維警察優良風紀。

嘉義地檢署指揮偵辦布袋分局陳姓員警渉嫌吸毒。（本報資料照）

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