技專校院招生委員會聯合會表示，113學年度四技二專技優甄審入學招生，從今（30）日上午10時起至5月7日17時止，受理報名費繳交及資格審查登錄申請。

113學年四技二專技優甄審入學計有70所科技校院及大學，提供1217系科（組）學程、4646招生名額，不採計四技二專統一入學測驗成績，凡高級中等學校畢（結）業生或具同等學力之學生，並符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝、技術士職種（類）及專技普考類科對照表」者均可報考。

聯合會表示，113學年四技二專技優甄審入學招生採個別報名方式辦理，採先繳報名費後辦理資格審查方式，考生須先至113學年度四技二專聯合甄選委員會網站「考生作業系統／資格審查登錄系統」取得報名費繳款帳號，於5月6日24時前完成報名費繳交，並於5月7日17時前完成資格審查資料登錄，在5月7日前以限時掛號郵寄資格審查相關資料。

聯合會說，資格審查登錄期間，須確認「是否具有中央資料庫學習歷程檔案之考生」，始能於本招生「網路上傳（或勾選）學習歷程備審資料」時，選擇勾選清單方式上傳中央資料庫學習歷程檔案資料。

聯合會將於5月16日10時公告資格審查審查結果，通過資格審查考生須於5月24日17時前，至委員會網站報名系統完成選擇報名甄審校系科（組）、學程，考生最多可報名5個校系科（組）、學程，並依各甄審學校自訂之繳費方式，於該校所訂繳費截止日前，依規定完成繳交指定甄審費用。