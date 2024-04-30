國民黨新北市議員江怡臻昨（29）日在議會質詢時質疑，國土署建議以「北泰雅原住民族特定區域計畫」來處理廢礦區土地問題，是為準總統賴清德萬里老家解套。國民黨立委羅智強對此痛批，賴清德還沒上任，種種舉動卻向大眾展現，他的政治道德標準有多低。

羅智強今發文指出，國土署於2019年公告實施「北泰雅原住民族特定區域計畫」，讓鎮西堡及司馬庫斯部落可變更地目，既有建物可就地合法，如今國土署研擬比照此方式，讓「賴皮寮」就地合法。

羅智強提到，民進黨政府對廢棄礦區土地問題放任不管，賴清德萬里老家違建問題爆發後，才因人設事，要比照原住民特定區域土地，可由地方政府變更為建築用地，但賴清德既不是原住民，萬里老家也不在原鄉，國土署此舉離譜至極。

對於賴清德選前稱要將萬里老家公益信託，選後卻說經估價只值17萬，「價值太低、無人可以承作」，羅智強強調，17萬元為課稅的房屋評定現值，根本不是市價，痛批賴清德為保「賴皮寮」，公然欺騙大眾。

羅智強表示，「賴皮寮」未依法財產申報，監察院卻裝死不查，如今國土署再開後門，要以通案掩護個案，讓「賴皮寮」就地合法。羅智強痛此，賴清德還沒上任，但種種舉動都向大眾展現了，他的政治道德標準有多低。