立委徐巧芯的大姑劉向婕夫婦涉替詐騙集團洗錢遭收押，今（30日）再遭爆徐夫：台中市研考會主委劉彥澧早知情，徐還以剪接過的錄音檔混淆視聽，對此劉也回應，個人若涉入相干刑事案件會立即辭職，絕對沒有涉入，他也說稍早周刊報導，訪問人士都匿名，訪談內容不是事實，連提告都不知告誰。

徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及友人林于倫，因替詐騙集團洗錢遭收押，徐巧芯及丈夫劉彥澧第一時間切割，強調和大姑夫妻沒往來，不知道他們犯罪。今（30日）有周刊報導指林于倫的家屬爆料，劉彥澧及劉母去年就知情，竟透過律師要求林翻供認罪，徐巧芯還公布剪接過的錄音檔，刪除劉向婕跟其他男人曖昧、向丈夫道歉的內容，只揭露遭辱罵的部分，把她塑造成家暴受害者。

對此，劉彥澧在媒體一再追問下，做出回應，強調他絕對沒有涉入，個人若涉入相干刑事案件會立即辭職。周刊報導訪問人士都匿名，訪談內容不是事實，他連提告都不知告誰。至於報導說他幫姊姊付了律師費一事，根本子虛烏有，這部分他認識周刊所說的律師，稍早連絡過，他（律師）會正式以律師函說明。

至於他會不會擔心婚姻受到影響，劉彥澧也表示，謝謝，大家多慮了！

而被周刊影射協助劉彥澧要求林于倫翻供的律師羅盛德也發出聲明澄清，先前受委任林于倫、劉向婕均係依自由意識而陳述，也相信當事人陳述而進行辯護，並獲有不起訴處分，絕無報導所稱要求林于倫認罪…。

被周刊影射協助劉彥澧要求林于倫翻供的律師羅盛德也發出書面聲明澄清，報導完全錯誤。（羅盛德提供／馮惠宜台中傳真）

羅盛德也在聲明中表示：3月25日林于倫、劉向婕再次因刑事案件分別透過警方表示欲委任他為辯護律師，因他另有案件開庭不能受委任，報導描述他有在處理此案，並非真實。最後他也強調，本人並非此案律師，沒有收取此案律師費用，也未曾向劉彥澧索討律師費用，報導完全錯誤。