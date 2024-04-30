北檢起訴「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，查出前建業法律事務所所長、知名律師王晨桓不但幫忙洗錢4600萬，協助通緝犯主嫌林耿宏藏匿，更指示妻子魏姓律師洩漏檢警偵查祕密，最可惡的是利用茶葉公司負責人常聽聞槍聲，心生恐懼，以「已擊落低軌衛星」等荒唐話術，4年詐騙7227萬元。北檢認王晨桓及魏姓律師違反《律師倫理規範》情節重大，30日分「律他」案，近日將把王及魏律師夫婦，移送律師懲戒委員會進行懲戒處分。

律師懲戒處分，自輕至重，分別為「自費6至12小時研習」、「警告」、「申誡」、「停止執行職務2月至2年」、「除名」，若王晨桓被處分除名，將終生不得再擔任律師。另北檢偵辦此案，亦發現有多名律師涉有違反《律師倫理規範》情事，將逐一揪出移送懲戒。

檢方查出，詐團主嫌林耿宏將犯罪所得4300萬元交付王晨桓，王將其中2600萬元作為王牌交易所增資款，另以1700萬元作為曼谷建業法律事務所之投資款等方式洗錢。

王晨桓明知林耿宏推銷的CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣均無實際價值，發行之白皮書內所載團隊姓名都是假的，仍於112年6月間，以「軍師」角色教導林耿宏等人修改白皮書內容，並安排虛擬貨幣得以兌換實體商品或服務，及上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所。

詐團張姓、王姓成員去年6月5日遭檢警搜索，王晨桓接受詐團委託即指派妻子魏姓女律師擔任王姓被告辯護人，趁羈押閱卷機會取得卷證資料後，隨即傳送「閱卷資料」、「羈押聲請書」、「聲請羈押訊問筆錄」之PDF檔案與王晨桓，王晨桓再將資料洩漏給詐團。

王晨桓明知林耿宏因另案遭通緝，於去年6月間，將其名下位於新北市新店區中正路房屋出租與詐團，供林耿宏躲藏，躲避檢警查緝。

此外，王晨桓於2019年間擔任苗栗縣某茶葉公司法律顧問，發現公司何姓負責人因公司地處山區時常聽聞疑似槍聲，及疑似周圍環境遭人監控，心生恐懼，竟向何男佯稱可以協助聘請退伍軍人及專業人士，排除公司周圍危險情況，但需支付高額費用。

由於該公司反映周圍出現不明人士、或聽聞不明聲響、或見到不明光芒，王晨桓竟透過通訊軟體，傳訊給何男「是縣政府叛徒借的車，來刺探」、「已擊落低軌衛星」、「剛剛據報，打下一架無人機」、「『長輩』持續警戒」、「沒問題，『長輩』已協助處理掉，都對方人馬」、「有掌握到，抓人，他們今天損失慘重」、「美國人複驗，黑車有問題」詐騙，估計王自2020年至今年1月間，共詐騙何男7227萬餘元。