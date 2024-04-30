配合上櫃公司113年第1季及興櫃公司112年度財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃及興櫃公司最新之財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，本系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題，各場主題分別為「富櫃200」、「電子科技」、「半導體」、「雲端科技」、「電子零組件」、「興櫃新星」及「生技醫療」等。

櫃買中心表示，櫃買市場業績發表會是上櫃、興櫃公司與投資人之間最佳互動平台，公司除提供投資人更即時多元的產業發展動態或營運資訊，藉此說明公司經營方向、目標與願景，業績發表會更提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司資訊揭露透明度；此次與會公司包含穩懋(3105)、大樹(6469)、茂達(6138)、精測(6510)、日揚(6208)、普萊德(6263)、意德士(7556)、濾能(6823)、科嶠(4542)、宏碁資訊(6811)、邑錡(7402)、安碁資訊(6690)、信昌電(6173)、川寶(1595)、崇越電(3388)、生合(1295)、暉盛(7730)、光焱科技(7728)、佑全(6929)、樂斯科(6662)及國邑*(6875)等，共邀請21家上櫃及興櫃公司參與。