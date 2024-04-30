一名六寶媽分享，她和老公結婚後，本來沒有要生這麼多小孩，老公已經結紮，而她曾因為子宮外孕切掉一邊的輸卵管，平常也有服用事前避孕藥，沒想到小孩一個接一個出生，連常跟她出去的朋友也都陸續懷孕，超狂狀況吸引1.7萬人朝聖，不少網友封原PO為「行走的註生娘娘」。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，她是一位六寶媽，本來沒有要生這麼多小孩，所以老公已經結紮，而她也都有吃事前避孕藥，甚至連事後避孕藥也吃過，但小孩卻像雨後春筍一樣冒出來。

女網友表示，她曾因為子宮外孕切到一邊的輸卵管，只剩下一邊有作用，沒想到這樣也能生，更扯的是，常跟她出去的朋友或拿到她的好運棉的朋友都陸續懷孕。原PO強調，雖然孩子很多，但都有好好教育，也不會因為孩子多，就要比較年長的孩子幫忙照顧小的，目前一家人的生活品質也維持得不錯。

超狂故事吸引1.7萬人朝聖，引起網友熱議，「這超級猛的」、「要生這麼多，前提是資本要雄厚」、「行走的註生娘娘」、「少子化靠你」、「國家的生育率就靠你了」、「媽咪身材還能保持的那麼好，超級厲害」。