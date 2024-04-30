中央氣象署預報中心主任陳怡良分析今年梅雨季（5月至6月）發展。（陳祐誠攝）

交通部中央氣象署預測今年梅雨季（5月至6月）發展，總雨量以正常至偏少機率較大，氣溫則為正常至偏暖，預計5月底至6月初會建立起較長的連續降雨環境，而今年夏季進入反聖嬰現象機率大增，太平洋高壓偏強，但是否會生成較多颱風仍有待觀察。

氣象署預報中心主任陳怡良，今年春季（2月至4月）冷熱交替頻繁，有5波冷空氣影響氣溫，其餘時間則為偏暖。2月與4月都是偏高溫，22個測站均為同期前10暖，新竹、台中、阿里山為同期最暖，春季均溫22度，高於平均值的20.8度，是自1951年第2暖的春季。

降雨部分，受鋒面影響，4月下旬才有比較明顯降雨，2、3月除少數地區，幾乎都是以少雨為主。整體下來，春季雨量分布不均，僅西南部正常，其他都是正常至偏少，今年春季雨量228毫米，低於平均值的282.8毫米，會造成高溫少雨的型態，推測是台灣位於主要對流區南側的乾濕交界區。

展望未來一季，氣象署預測今年梅雨季各地平均氣溫60％機率正常、30％至40％機率偏暖；雨量50％機率正常、30％機率偏少。

陳怡良指出，5至6月梅雨季容易有連日豪雨及短時強降雨，氣溫冷熱交替，易有極端高溫出現。統計過去數據，最常連續下雨期間為5月後半月至6月前半月，中部以北會更早，約5月上旬開始。

陳怡良表示，聖嬰現象持續減弱，夏季轉為反聖嬰的機率大增。從過去經驗來看，反聖嬰將導致太平洋高壓偏強，但實際影響還要再觀察，氣象署強調這不代表颱風會變多或變強，而是取決於當時的生成環境。