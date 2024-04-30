高雄市海洋局、興達港區漁會爭取的興達漁港近海泊區民權路南段碼頭改建工程經費，以及興達漁港魚貨拍賣場及其附屬設施規畫設計計畫案，經民進黨立委邱志偉協助爭取下，已經獲得漁業署核定補助經費5成。

邱志偉說，漁業是興達港的根本，漁業設施完善將能讓漁船靠泊更便利、安全，漁業產業發展也將蒸蒸日上。

海洋局指出，興達港的近海泊區是當地漁船主要停靠的區域，在歷經超過30年的使用港區設施損壞嚴重、結構也嚴重破損，在海洋局分6期提報計畫爭取經費，各段的改善工程已經陸續完工，其中大發路南段及安檢碼頭工程在去年底完成，而海洋局再提報民權路南段碼頭改善，爭取近海泊區的碼頭改善工程最後一段共約200公尺的範圍，也獲得漁業署經費核定，設計與工程經費共8000萬元，其中漁業署將補助5成經費。

至於興達港區漁會因為原拍賣場老舊，不符合HACCP（食品安全管制系統）標準，加上原拍賣場屬於遠洋泊區，近海泊區的漁船在拍賣場卸貨動線不便等問題，將研議在近海泊區新建魚貨拍賣場。

興達港區漁會預計新建的漁貨拍賣場為兩層樓建築，1樓為開放的魚市場，2樓是製儲冰設備，並將導入HACCP提升競爭力，將能讓漁獲衛生、保鮮及價格維持穩定。另在漁獲旺季主要活動的船筏約有200艘，以及100艘以上的CT4漁船，新建拍賣場將能滿足拍賣需求。漁業署審查計畫後，後續核定規畫設計費共829萬，補助比率為5成。