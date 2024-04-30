根據彭博社彙整的台股數據，4月截至本周一收盤，海外基金經理人從台股撤出49億美元，創下去年10月以來最大的淨流出金額。

4月以來，台灣加權股價指數上漲不到1%，表現遠不及前兩個月都漲逾6%。

在台股權重佔比超過30%的台積電（2330）下修整體半導體晶片產業前景，是台股連漲數個月的走勢開始變調的原因之一。此外，聯準會料將維持利率在較高水準一段較長的時間，因此投資人也開始擔心已浮現泡沫的估值是否合理。

Invesco Asset策略師David Chao表示，我們看到投資人在進行重新平衡的操作，從AI、台灣和美國等一些高人氣市場轉向中國等其他較具吸引力的市場。現在台灣的股票已經比韓國股票貴，單純就估值來看，我會繼續偏好韓國股票。

台灣加權股價指數的預期本益已逾17.5倍，高於五年均值（15倍）。台積電的本益比為近19倍，高於南韓三星電子的14倍。

稍早前三星電子公布，受惠於AI熱潮帶動記憶晶片價格從谷底反彈，其第一季營業利益「十倍跳」，年增931%，達到6.69兆韓元，遠優於分析師預期的5.63兆韓元。營收年增13%，為17.9兆韓元。

由於台灣在全球晶片供應鏈佔有主導地位，台股表現也與全球科技周期息息相關。彭博指出，雖然在台積電下修產業前景後，其股票選擇權看空的情緒不斷升高，但美國「科技七雄」財報告捷可能有助於扭轉市場氣氛。

摩根大通亞太區科技、媒體和電信產業研究部門主管Gokul Hariharan表示，我們認為科技業仍處於一個多年上升周期的早期階段，亞洲和台灣科技股的每股盈餘仍有很大的上修空間，因此我們認為最近的修正比較像是周期的中期調整。